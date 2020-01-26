Туристам из Китая, приехавшим в Москву, диагностировали ОРВИ

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26 января 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: соцсети

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что у госпитализированных туристов из Китая нет признаков пневмонии.

Как пояснили в ведомстве, скорая помощь выезжала на место проживания туристов в одну из столичных гостиниц прежде всего потому, что они прибыли из Китая, хотя в обычных случаях «скорая» консультирует по телефону.

Врачи осмотрели всех, предъявлявших жалобы на самочувствие, и для дальнейшего наблюдения госпитализировали семь человек с признаками ОРВИ.

«Все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания», – сообщили в департаменте, добавив, что угрозы для жизни нет.

Ранее сообщалось, что других посетителей гостиницы тоже осматривали медики, у всех взяли анализы.