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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Туристам из Китая, приехавшим в Москву, диагностировали ОРВИ

, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Туристам из Китая, приехавшим в Москву, диагностировали ОРВИ
Фото: соцсети

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что у госпитализированных туристов из Китая нет признаков пневмонии.

Как пояснили в ведомстве, скорая помощь выезжала на место проживания туристов в одну из столичных гостиниц прежде всего потому, что они прибыли из Китая, хотя в обычных случаях «скорая» консультирует по телефону.

Врачи осмотрели всех, предъявлявших жалобы на самочувствие, и для дальнейшего наблюдения госпитализировали семь человек с признаками ОРВИ.

«Все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания», – сообщили в департаменте, добавив, что угрозы для жизни нет.

Ранее сообщалось, что других посетителей гостиницы тоже осматривали медики, у всех взяли анализы.

ДВа

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