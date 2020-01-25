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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В аэропорту Уфы у всех пассажиров международных рейсов проверяют температуру

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В аэропорту Уфы у всех пассажиров международных рейсов проверяют температуру
Аэропорт города Уфы. Фото: соцсети

Пункт пропуска через государственную границу России в аэропорту «Уфа» усилен двойным контролем проверки пассажиров, прилетающих международными рейсами.

Первичное обследование проводится с применением тепловизоров, которые позволяют определять температуру тела удаленно без непосредственного контакта с потенциальным носителем заболевания. Кроме этого, на пропускном пункте у вновь прибывших уточняют, не жалуются ли они на здоровье.

Усиленные меры предосторожности связаны с возможностью проникновения на территорию РФ нового короновируса из Китая. Впрочем, в аэропортах проверяет пассажиров и из других стран. По последним данным из Уфы, только одна пассажирка из Китая прибыла с ОРВИ.

ДВа

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