В аэропорту Уфы у всех пассажиров международных рейсов проверяют температуру

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25 января 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Аэропорт города Уфы. Фото: соцсети

Пункт пропуска через государственную границу России в аэропорту «Уфа» усилен двойным контролем проверки пассажиров, прилетающих международными рейсами.

Первичное обследование проводится с применением тепловизоров, которые позволяют определять температуру тела удаленно без непосредственного контакта с потенциальным носителем заболевания. Кроме этого, на пропускном пункте у вновь прибывших уточняют, не жалуются ли они на здоровье.

Усиленные меры предосторожности связаны с возможностью проникновения на территорию РФ нового короновируса из Китая. Впрочем, в аэропортах проверяет пассажиров и из других стран. По последним данным из Уфы, только одна пассажирка из Китая прибыла с ОРВИ.