В аэропорту Уфы у всех пассажиров международных рейсов проверяют температуру

Пункт пропуска через государственную границу России в аэропорту «Уфа» усилен двойным контролем проверки пассажиров, прилетающих международными рейсами.
Первичное обследование проводится с применением тепловизоров, которые позволяют определять температуру тела удаленно без непосредственного контакта с потенциальным носителем заболевания. Кроме этого, на пропускном пункте у вновь прибывших уточняют, не жалуются ли они на здоровье.
Усиленные меры предосторожности связаны с возможностью проникновения на территорию РФ нового короновируса из Китая. Впрочем, в аэропортах проверяет пассажиров и из других стран. По последним данным из Уфы, только одна пассажирка из Китая прибыла с ОРВИ.