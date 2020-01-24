В Китае построят больницу для заболевших новым типом коронавируса

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24 января 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

В китайском городе Ухань приступили к строительству больницы, предназначенной для заболевших новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Все строительные работы планируют завершить за шесть дней. Площадь больницы составит 25 тысяч «квадратов», в ней можно будет разместить 1 тысячу пациентов. За образец взяли пекинскую больницу «Сяотаншань», которую построили за неделю во время вспышки атипичной пневмонии. Это было в 2003 году.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Ухане в конце декабря 2019 года. По последним данным, от «китайской пневмонии» умерли 26 человек. Китайские медики установили, что вирус передается так же, как и обычная инфекция – воздушно-капельным путем.

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