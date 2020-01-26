В Китае назвали инкубационный период нового коронавируса

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26 января 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй сообщил, что врачам удалось вывить инкубационный период нового коронавируса. Известно, что в больницах КНР находятся более 1,9 тыс. зараженных.

«Наблюдение за пациентами показали, что в среднем инкубационный период продолжается 10 дней, самый короткий срок - 1 день, самый продолжительный – 14», - отметил он.

По его словам, новый тип коронавируса может передаваться во время инкубационного периода.

Ранее японские СМИ рассказали, на какое заболевание похожи симптомы нового коронавируса. При этом в Китае начали разрабатывать вакцину.