В Китае назвали инкубационный период нового коронавируса

Глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй сообщил, что врачам удалось вывить инкубационный период нового коронавируса. Известно, что в больницах КНР находятся более 1,9 тыс. зараженных.
«Наблюдение за пациентами показали, что в среднем инкубационный период продолжается 10 дней, самый короткий срок - 1 день, самый продолжительный – 14», - отметил он.
По его словам, новый тип коронавируса может передаваться во время инкубационного периода.
Ранее японские СМИ рассказали, на какое заболевание похожи симптомы нового коронавируса. При этом в Китае начали разрабатывать вакцину.