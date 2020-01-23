Какие повседневные привычки приводят к раку?

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23 января 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Онкологи назвали несколько безобидных на первый взгляд привычек, которые на деле могут спровоцировать развитие рака. Врачи объяснили, чем опасна горячая еда и почему нельзя летать возле иллюминатора.

В Германии врачи-онкологи предупредили, что некоторые повседневные действия могут стать причиной серьезных заболеваний. Поостеречься стоит любителям горячей еды и напитков. Жидкость, температура которой больше +65 градусов, повреждает клетки пищевода и повышает риск развития рака. Также вредной оказалась привычка засыпать под синий свет от экранов гаджетов – от этого уменьшается выработка мелатонина, что также приводит к онкологии. Спровоцировать рак могут и частые перелеты возле иллюминатора, особенно это касается светлокожих людей. Ну а любители выпить после работы зарабатывают себе разом рак груди, горла, рта и печени.

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