Медики научили, как бороться с плохим запахом изо рта

Неприятный запах изо рта может испортить жизнь не только его обладателю, но и людям, которым приходится с ним общаться. Врачи из Индии дали несколько рекомендаций, как распрощаться с этой проблемой.
Специалисты заявили, что в 80% случаев причиной плохого запаха может стать неправильная чистка зубов. Однако отмечается, что иногда запах изо рта появляется из-за проблем с желудком, почками или диабета.
Врачи посоветовали чистить зубы с пастой каждые 12 часов и уделять больше внимания межзубному пространству. Для этого пригодится зубная нить. Также важно чистить язык и полоскать рот после каждого приёма пищи, чтобы удалить остатки еды и бактерии.
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