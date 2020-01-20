Латвийский врач: Сделанная в детстве прививка от коклюша не дает гарантии

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20 января 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В Латвии участились случаи заболевания коклюшем. Врачи предупреждают, что сделанная в детстве прививка не дает гарантии того, что болезнь не проявит себя больше. Как спастись от недуга? Специально для «Аргументов Недели» интервью вице-президента общества врачей Латвии Мариса Плявиньша.

-Марис, действительно ли то, что в Латвии все больше людей болеют коклюшем?

-Да, появились больные коклюшем. И далеко не дети. Принято считать, что коклюш – инфекционное заболевание, которое «настигает» детей. Нет! Среди больных в этом году есть и подростки, и взрослые люди. Если взрослый человек вступит в контакт с больным ребенком, то спокойно может заразиться. Думаю, что число заболевших будет только увеличиваться.

-Но есть же прививки. С детства мы знаем об этом. Разве прививка не спасает?

-Прививка уменьшает количество антител, но когда она была сделана? Есть вероятность того, что человек может и с прививкой заболеть.

-Получается, что не столь обязательно делать прививку?

-Обязательно! Ребенку делать обязательно. Всемирная организация здравоохранения не настаивает на повторной прививке, но есть случаи, когда и вторая прививка необходима. Все зависит от состояния здоровья человека и от его профессии. Например, человек работает в детском саду или начальной школе. Думаю, что тут повторная прививка обязательна.

-Как проявляет себя данное заболевание?

-Я хочу предупредить, что запущенный коклюш имеет право на летальный исход. Допустим, кашель не прекращается в течении трех недель и не был поставлен иной диагноз, то следует сдать анализ на коклюш. Чем опасен коклюш? Тем, что может вызвать остановку дыхания. Возникает приступообразный кашель, а потом возможна даже остановка дыхания – главное проявление коклюша. Есть легкая степень, средняя, тяжелая. Все зависит от приступов кашля. До 10 раз в день – легкая, а если человек мучается до 60 раз в день – тяжелая. Такое заболевание пропустить нельзя.

-Но есть же люди, которые не болели коклюшем?

-Конечно. Но это ни о чем не говорит! Где гарантия того, что человек не заболеет? Единственный способ профилактики – вакцинация! Заболевание переносится сложно: любая эмоция или физическая нагрузка может спровоцировать кашель. Особенно, он усиливается к вечеру. И может продолжаться от месяца до двух. Но есть еще осложнения: человек может заболеть пневмонией, получить пупочные или паховые грыжи и даже сломать себе ребра от кашля. И следует помнить, что заболевание непредсказуемое: если вовремя не обнаружить и не принять меры, то можно получить хроническое заболевание дыхательных путей.

-И как уберечь себя?

-Вакцинация! И не пропустите болезнь. Прислушайтесь к организму! Будьте здоровы!

-Благодарю за беседу.

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