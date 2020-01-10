В Латвии продолжают умирать от гриппа

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10 января 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

2020 год вступил в свои права, но для некоторых латвийцев он оказался роковым. С начала года в Латвии умерло от гриппа четыре человека. Врачи бьют тревогу.

30 сентября в Латвии начался сезон гриппа. Это заболевание с конца сентября унесло семь жизни. Четыре смерти пришлись на январь 2020 года.

Возраст скончавшихся пациентов составлял от 53 до 89 лет. Среди них было пять женщин и двое мужчин. У всех пациентов были хронические заболевания: сердечно- сосудистые, дыхательных путей, сахарный диабет, заболевания почек и печени. Ни один из ушедших не был привит от гриппа.

Сегодня в Латвии установилась плюсовая температура, но может ли она гарантировать, что сезон гриппа прошел?

Специально для «Аргументов недели» комментарии вице-президента общества врачей Латвии Мариса Плявиньша.

«В первые недели 2020 года заболеваемость гриппом не увеличилась по показателям конца 2019 года. 107 случая на 100 000 жителей. Больше всего болеют гриппом в Риге, Елгаве, Лиепае. С начала года в больницу попали 140 человек. У 13 человек была пневмония. Осложнение после гриппа. Это гораздо больше, чем было госпитализировано в прошлом году. Да, в Латвии стоит плюсовая температура, но говорить о том, что грипп отступил – нельзя. Погода в Прибалтике капризная. Холода будут и в феврале. Очень плохо то, что люди не очень серьезно относятся к прививкам. И многих губит это. Грипп – коварное заболевание. Особенно чувствительны к нему маленькие дети и пожилые люди с хроническими заболеваниями. Я понимаю, что в Латвии медицина далеко не дешевая, но здоровье одно! Не стоит заниматься самолечением. Просто опасно для здоровья! Будьте здоровы!»