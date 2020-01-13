Чем вредны посленовогодние диеты?

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13 января 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

После окончания новогодних праздников многие в стремлении вернуть предновогоднюю форму начинают садиться на диеты. Однако диетолог-нутрициолог Арина Скоромная предупредила, что в некоторых случаях такое питание может оказаться хуже, чем переедание.

Одна из самых эффективных диет оказалась опасной

«Я бы рекомендовала не устраивать после таких крупных пиршеств какие-то разгрузочные дни. Это может быть вреднее и для здоровья, и для фигуры, чем нормальное питание... Не нужно садиться на монодиеты после пиршеств», - призвала специалист.

Она объяснила, что в период после праздников гораздо полезнее будет вернуться к привычному рациону, но с некоторыми ограничениями, а не изнурять себя жесткими диетами.