Специалисты по питанию оценили разные диеты

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11 января 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Новогодние праздники подходят к завершающей стадии, возможно, кто-то еще будет есть салаты "Оливье", "Селедка под шубой" и "Мимоза" на "старый новый год". И, те люди, кто не мог контролировать свой аппетит в начале января, срочно садятся на диеты.

Рейтинг диет, в котором оцениваются наиболее популярные по категориям: самая простая в соблюдении, самая полезная для сердца, самая эффективная для профилактики рака, опубликовало издание US News.

Эксперты по питанию самой опасной считают кетодиету. В этой диете предельно сокращено потребление углеводов, а потребление жиров - увеличено. При этой диете организму приходится получать большую часть энергии не из углеводов, как это бывает традиционно, а из жиров. Эксперты отметили, что такой способ питания действительно поможет снизить вес. Но кетодиета грозит проблемами. Главная из них – кетоз. Поскольку организм получает недостаточное количество энергии из углеводов, задействуется жировая ткань, а при ее распаде образуются кетоны (ацетон). Избыток ацетона не только усиливает запах этого вещества изо рта человека, но и грозит серьезным отравлением организма, - передает Радио Sputnik.

Самой полезной и легкой диетой вновь назвали средиземноморскую. Диетологи считают, что она разнообразна и проста. В средиземноморской диете нужно питаться рыбой, свежими овощами и фруктами. И желательно не только худеть, но перейти на такое питание.