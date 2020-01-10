Одна из самых эффективных диет оказалась опасной

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10 января 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Врачи и ученые пришли к выводу, что одна из самых популярных и эффективных диет на деле оказалась опасной для здоровья. Она может стать причиной сахарного диабета и болезней сердца.

Речь идет о кетодиете, которая основывается на резком сокращении углеводов и увеличении жиров. При таком питании предполагается, что организм получает энергию именно из жиров, поступающих с пищей. По словам специалистов, такая диета действительно эффективна в борьбе с лишними килограммами, однако она приводит к болям в мышцах, снижении когнитивных способностей, а также росту агрессии.