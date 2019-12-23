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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Как правильно есть икру?

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Как правильно есть икру?
Фото: pixabay.com

Диетолог предупредила россиян, что в новогоднюю ночь не стоит налегать на такой всеми любимый деликатес, как красная икра. По словам Маргариты Королевой, организм может не принять продукт.

Врач рассказала, что икра, особенно если есть ее без хлеба, может стать очень тяжелым испытанием для печени и желудка. Королева отметила, что оптимальным количеством икры за вечер является чайная ложка, передаёт Радио Sputnik.

«Любой продукт с большим содержанием жира или белка надо употреблять вместе с полезным гарниром. Это должны быть листовые салаты или овощи, которые сохранили свою "хрусткость". В них должны быть пищевые волокна, которые помогу усвоиться вредным компонентам пищи», - посоветовала Королева.

АБ

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