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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Семь возникающих за месяц до недуга признаков инсульта мозга озвучили врачи

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Семь возникающих за месяц до недуга признаков инсульта мозга озвучили врачи
Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Названы признаки инсульта головного мозга, которые возникают за месяц до болезни. Соответствующей информацией поделились специалисты в области медицины.

Пять способных убить человека комбинаций лекарств и продуктов раскрыли медики

Пять способных убить человека комбинаций лекарств и продуктов раскрыли медики

Как пишет канал «Вкус жизни» в «Яндекс. Дзен», необходимо обеспокоиться, если наблюдаются:

1. внезапное онемение лица или конечностей;

2. головокружения;

3. проблемы со зрением;

4. сильные головные боли;

5. трудности с произнесением слов и пониманием речи других людей;

6. нарушения координации;

7. затрудненное дыхание.

Ранее сегодня сообщалось, что медики обозначили комбинации лекарственных препаратов и продуктов питания, которые способны привести к смерти человека.

 

ДЦ

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Политика

На Украине перекрыли границу в знак протеста

На Украине перекрыли границу в знак протеста

Фермеры перекрыли один из пунктов пропуска на границе Украины. Они протестуют против продажи земли. Об этом сообщила глава ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар. Тем временем в Киеве продолжаются массовые акции у стен Верховной Рады.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

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