Семь возникающих за месяц до недуга признаков инсульта мозга озвучили врачи

Названы признаки инсульта головного мозга, которые возникают за месяц до болезни. Соответствующей информацией поделились специалисты в области медицины.
Как пишет канал «Вкус жизни» в «Яндекс. Дзен», необходимо обеспокоиться, если наблюдаются:
1. внезапное онемение лица или конечностей;
2. головокружения;
3. проблемы со зрением;
4. сильные головные боли;
5. трудности с произнесением слов и пониманием речи других людей;
6. нарушения координации;
7. затрудненное дыхание.
Ранее сегодня сообщалось, что медики обозначили комбинации лекарственных препаратов и продуктов питания, которые способны привести к смерти человека.