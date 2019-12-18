Семь возникающих за месяц до недуга признаков инсульта мозга озвучили врачи

//Здоровье 13+

18 декабря 2019, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Названы признаки инсульта головного мозга, которые возникают за месяц до болезни. Соответствующей информацией поделились специалисты в области медицины.

Как пишет канал «Вкус жизни» в «Яндекс. Дзен», необходимо обеспокоиться, если наблюдаются:

1. внезапное онемение лица или конечностей;

2. головокружения;

3. проблемы со зрением;

4. сильные головные боли;

5. трудности с произнесением слов и пониманием речи других людей;

6. нарушения координации;

7. затрудненное дыхание.

Ранее сегодня сообщалось, что медики обозначили комбинации лекарственных препаратов и продуктов питания, которые способны привести к смерти человека.