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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Врач-диетолог рассказала о вреде и пользе сливочного масла

, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Врач-диетолог рассказала о вреде и пользе сливочного масла
Фото: pixabay.com

Диетолог Елена Соломатина объяснила, кому нельзя есть сливочное масло. Также специалист подчеркнула, что продукт не является вредным, однако нужно следить за его количеством в рационе.

«Противопоказан этот молочный продукт людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, при остром панкреатите, у кого имеются камни в желчном пузыре, а также тем, у кого имеются проблемы с лишним весом», - рассказала Соломатина.

Она отметила, что сливочное масло содержит витамины А и D, а также полезно для кожи, волос, ногтей, иммунитета и нервной системы. При этом ежедневное количество для взрослого человека не должно превышать 20-30 граммов, а для ребенка – 10 граммов. Пожилым людям диетолог советует от сливочного масла отказаться.

АБ

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