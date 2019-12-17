Диетолог посоветовала выпить за сутки до застолья

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17 декабря 2019, 20:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как подготовить печень к новогоднему пиршеству и сколько нужно выпить за день до праздничного застолья. Специалист подчеркнула, что кардинально менять свой рацион не нужно.

Врач посоветовала выпить немного спиртного за сутки до праздника, чтобы печени было легче справляться в дальнейшем. «Днем можно выпить стопку. Печень вырабатывает ферменты, расщепляющие алкоголь, и лучше, чтобы она начала работать заранее», - посоветовала Соломатина.

Также она подчеркнула, что перед употреблением большого количества спиртного стоит выпить активированный уголь в пропорции «одна таблетка на десять килограмм веса».