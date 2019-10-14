Медики рассказали, как спасти россиян от стресса

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14 октября 2019, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Как выяснили специалисты в результате опроса, подавляющее большинство россиян испытывает стресс. В таком состоянии периодически пребывает 95% человек.

Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН подчеркнула, что слишком много обстоятельств давит на людей — и кризис, и безденежье, и сложности в отношениях: "Другой вопрос, что у кого-то он больше, у кого-то меньше, у кого-то перетекает в депрессию. Есть те, кто переходит на антидепрессанты, есть люди, которые не заморачиваются, предпочитают отрицать все эти моменты, но в целом подавляющее число людей находится на грани нервного срыва, неврозов, психозов".