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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Диетологи раскрыли секрет "вечной молодости"

, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Диетологи раскрыли секрет "вечной молодости"
фото: pixabay.com

Итальянские учёные рассказали, как сохранить "вечную молодость" и оставаться здоровым. Эксперты решили найти связь между долголетием и ежедневным рационом питания.

Отмечается, что жители Италии являются лидерами по продолжительности жизни - женщины в среднем доживают до 85 лет, а мужчины до 81 года. Учёные решили выявить и передать секреты этой средиземноморской страны.

По словам экспертов, рацион итальянцев богат белком, витаминами А и С, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Диетологи советуют употреблять для сохранения достаточной мышечной массы  не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса, а также  кушать молочные продукты и салаты из зелени, пишет "Lecco Notizie".

Специалисты рекомендуют не пропускать завтрак и пить с утра стакан свежевыжатого сока из красного грейпфрута и есть небольшую горсть орехов. Это прибавит организму витамин С, жирных кислот омега-3,кальция и пр. полезных веществ.  

Однако диетологи просят отказаться от сладкой газировки и не злоупотреблять алкоголем и курением.

БА

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