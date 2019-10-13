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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Малышева предупредила, что нельзя есть, чтобы не спровоцировать онкологию

, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Малышева предупредила, что нельзя есть, чтобы не спровоцировать онкологию
Фото: соцсети

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, которые могут стать причиной развития онкологии. По её словам, в своих рассуждениях она опиралась на данные ВОЗ и Роспотребнадзора.

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К каким последствиям приводит отказ от сладкого?

Малышева заявила, что наибольшую опасность для здоровья вызывают продукты из переработанного мяса, такие как колбасы, сосиски и тд. Медик отметила, что они содержат большое количество соли, что негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Также она подчеркнула, что частое употребление подобной пищи способно спровоцировать развитие рака. Малышева посоветовала составлять рацион только из натуральных продуктов, а мясо чередовать с рыбой.

АБ

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