Малышева предупредила, что нельзя есть, чтобы не спровоцировать онкологию

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, которые могут стать причиной развития онкологии. По её словам, в своих рассуждениях она опиралась на данные ВОЗ и Роспотребнадзора.
Малышева заявила, что наибольшую опасность для здоровья вызывают продукты из переработанного мяса, такие как колбасы, сосиски и тд. Медик отметила, что они содержат большое количество соли, что негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Также она подчеркнула, что частое употребление подобной пищи способно спровоцировать развитие рака. Малышева посоветовала составлять рацион только из натуральных продуктов, а мясо чередовать с рыбой.