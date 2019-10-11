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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, "диету" Майи Плисецкой

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, "диету" Майи Плисецкой
фото: pixabay.com
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть. Эксперт напомнил людям, мечтающим избавиться от лишних килограммов, о "диете" балерины Майи Плисецкой.
 
Жемчугов отметил, что лишний вес почти всегда связан с чрезмерным потреблением калорий и пониженным расходом энергии. Именно поэтому довольно грубая рекомендация Плисецкой "не жрать" является отчасти разумной. В интервью радиостанции "Говорит Москва" врач отметил, что в среднем офисные работники расходуют полторы тысячи калорий в день. От этого следует отталкиваться при составлении рациона.
 
Медик порекомендовал желающим похудеть обратиться к врачу, провериться на гормоны, углеводный обмен, сдать некоторые другие анализы. После этого можно разработать собственную систему питания с учетом ежедневного расхода энергии.
 
Напомним, ранее Роспотребнадзор заявил, что более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения.
ЕТ

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