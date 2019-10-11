Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть. Эксперт напомнил людям, мечтающим избавиться от лишних килограммов, о "диете" балерины Майи Плисецкой.

Жемчугов отметил, что лишний вес почти всегда связан с чрезмерным потреблением калорий и пониженным расходом энергии. Именно поэтому довольно грубая рекомендация Плисецкой "не жрать" является отчасти разумной. В интервью радиостанции "Говорит Москва" врач отметил, что в среднем офисные работники расходуют полторы тысячи калорий в день. От этого следует отталкиваться при составлении рациона.

Медик порекомендовал желающим похудеть обратиться к врачу, провериться на гормоны, углеводный обмен, сдать некоторые другие анализы. После этого можно разработать собственную систему питания с учетом ежедневного расхода энергии.