Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врач назвал способ, позволяющий уснуть за минуту

19 сентября 2019, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Американский врач Эндрю Вайль создал дыхательную методику, которая позволяет расслабиться и уснуть за считанные минуты. Вайль убеждён, что при ежедневном применении его метода проблемы со сном вскоре забудутся.

Согласно методике, нужно сесть и выпрямить спину, а затем поместить кончик языка к нёбу и вдыхать воздух через рот и нос в течение четырёх секунд. Затем на семь секунд задержать дыхание. После нужно выдыхать со свистящим звуком на протяжении восьми секунд. Врач отмечает, что главное – выдержать соотношение 4-7-8, передаёт Мир24. Применять упражнение он советует людям, страдающим от бессонницы.

АБ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан