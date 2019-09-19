Врач назвал способ, позволяющий уснуть за минуту

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19 сентября 2019, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Американский врач Эндрю Вайль создал дыхательную методику, которая позволяет расслабиться и уснуть за считанные минуты. Вайль убеждён, что при ежедневном применении его метода проблемы со сном вскоре забудутся.

Согласно методике, нужно сесть и выпрямить спину, а затем поместить кончик языка к нёбу и вдыхать воздух через рот и нос в течение четырёх секунд. Затем на семь секунд задержать дыхание. После нужно выдыхать со свистящим звуком на протяжении восьми секунд. Врач отмечает, что главное – выдержать соотношение 4-7-8, передаёт Мир24. Применять упражнение он советует людям, страдающим от бессонницы.