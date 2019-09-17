Врач рассказала, как улучшить работу мозга

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17 сентября 2019, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Для хорошей работы мозга человеку необходимо регулярно употреблять продукты, способствующие его кровообращению, а также пить много воды, рассказала диетолог Людмила Денисенко.

«Наш организм состоит на 60–85 процентов из воды, а мозг — более чем на 90 процентов, поэтому недостаток воды в первую очередь сказывается на состоянии и функциях мозга», - рассказала специалист.

Она отметила, что здоровье сосудов и, как следствие, кровообращение мозга помогут улучшить растительные масла и жирная рыба, содержащие большое количество омега-3 жирных кислот, а также цинк, магний и витамин С, которые можно найти во фруктах и овощах, передаёт "Известия".