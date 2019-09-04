Вкусно и опасно: учёные назвали напиток, который приводит к раку

Европейские учёные в течение почти 20 лет проводили исследования и выяснили, что любимый многими напиток всего лишь за два стакана в день может стать причиной появления раковой опухоли.

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Вредным напитком оказалась привычная всем сладкая газировка, передаёт «Российская газета». В исследованиях приняли участие более 450 тысяч человек по всей Европе, в начале наблюдения у них не было диабета, онкологии или сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наши данные свидетельствуют о том, что высокий уровень сахара в крови, вызванный в том числе определенными напитками, может вызвать воспаление кишечника, изменив кишечную микробиоту и повысив восприимчивость к кишечным инфекциям. Отсюда и высокая восприимчивость к болезням пищеварения», - рассказали исследователи.

Французские учёные выяснили, что даже треть банки газировки, если выпивать её ежедневно, увеличивает риск возникновения онкологии на 18% и на 22% повышает возможность появления рака молочной железы.