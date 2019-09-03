Почему северные народы реже страдают от диабета?

Учёным удалось выяснить, почему жители Крайнего Севера реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Оказалось, что причина заключается в традициях питания.

Врач Виталий Румянцев объяснил, что народы Крайнего Севера употребляют в пищу много жирной рыбы, которая богата жирными кислотами омега-3, которые положительно влияют на работу сердца и сосудов. Также северные жители едят мало углеводов, в том числе сахара, хлеба и круп, которые приводят к развитию сахарного диабета, передаёт РенТВ.

При этом Румянцев отметил, что жители Крайнего Севера чаще болеют раком пищевода и туберкулезом, что также связано с питанием, а также низким качеством медицины в некоторых отдаленных районах.