Почему на Западе медицинская страховка покрывает даже пластические операции?

В Испании женщине может быть возмещена стоимость операции по увеличению и уменьшению груди. Поэтому медицинский туризм в Россию для них неактуален.



Сейчас модно стало говорить о медицинском туризме. Минздрав официально развивает это направление. Насколько оно может быть успешным, рассказал "Аргументам недели" зампредседателя комитета по здравоохранению московского отделения «Опоры России» Константин Симкин, основавший сеть стоматологий и многопрофильных клиник.



"В вопросах, касающихся высокотехнологичной медицины, а также доступа к оборудованию, Россия не особенно уступает иностранным коллегам. В некоторых отдельных направлениях мы идем либо «голова в голову», либо даже немного опережаем, - говорит Константин Симкин. - В некоторые наши больницы и другие лечебные заведения новые технологии приходят чуть раньше, чем, например, в Европе, поскольку они чаще всего дожидаются окупаемости или износа старого оборудования. В России же предпочитают начинать «с чистого листа», поэтому все передовые технологии закупаются на опережение.



Многие западные компании открывают в России не только свои представительства, но и учебные центры, где можно повысить свою квалификацию. Исходя из этого, можно сказать, что технологически и по мануальным навыкам мы в большинстве своем не уступаем коллегам из других стран.



Что же касается заинтересованности в отечественной медицине, то многие позиции у нас действительно дешевле, чем на западе, и могли бы заинтересовать так называемых медицинских туристов. Хотя в цивилизованном мире в основном все покрывается страховкой. Например, в Испании женщине может быть возмещена стоимость операции по увеличению/уменьшению груди, но только один раз. Таким образом, ездить из Европы в Россию за оказанием медицинских услуг по страховке практически невозможно. Исключение составляют лишь экстренные случаи, когда зарубежному гостю, уже находящемуся в России, требуется врачебная помощь. Именно по этой причине большого потока такого рода туристов в Россию, по крайней мере, из западного мира, ожидать не приходится".



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