Ученые рассказали, что стресс увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера у женщин

Ученые из США заметили, что в большей степени развитию болезни Альцгеймера подвержены женщины. Новое исследование показало, что причиной снижения когнитивных способностей у женщин может оказаться стресс.

Как пишет oane.ws, болезнь Альцгеймера считается самым распространенным типом деменции. Эта болезнь пока что не имеет методов лечения, и причины его возникновения до конца не известны. Женщины страдают от этого заболевания чаще мужчин.

Самая неизученная область этой проблемы, отметили исследователи из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, - это роль стресса для когнитивной функции. Прошлые исследования показали, что возраст может оказывать большое влияние на реакцию женщин на стресс, который может вызвать проблемы с памятью и мыслительными функциями, но эти проблемы имеют тенденцию быть краткосрочными.

Теперь исследователи решили отследить связь между стрессом и долгосрочным снижением когнитивных функций, связанным с болезнью Альцгеймера. Нормальная реакция на стресс вызывает временное увеличение гормонов стресса, а затем их уровень возвращается к исходному. При повторном стрессе или при повышенной чувствительности к стрессу организм выдает повышенную и устойчивую гормональную реакцию, которая требует больше времени для выздоровления. Если уровень гормона стресса остается высоким, это влияет на гиппокамп.

Хронический стресс может оказывать большее влияние на функционирование мозга, чем кратковременный травмирующий инцидент. Важно, что нет никакой связи между стрессовыми или травмирующими переживаниями в среднем возрасте и снижением памяти у мужчин. Стресс, произошедший ранее в жизни, также не оказал влияния на мужчин или женщин.

Исключить стресс - почти невозможная задача, но можно изменить реакцию организма на него. Лекарства, которые могут изменить то, как мозг справляется с травмирующими событиями, находятся на стадии разработки. Сочетание их с известными методами снятия стресса может помочь людям, особенно женщинам в возрасте.

Дальнейшие исследования должны так же изучить, есть ли причинно-следственная связь между стрессом и снижением когнитивных способностей. Если это так, то изменение реакции организма на стресс может быть еще более жизненно необходимым.