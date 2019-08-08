Диетологи рассказали, как правильно есть семечки

Диетологи дали совет любителям погрызть семечки. По мнению специалистов, семена подсолнечника нужно употреблять сырыми, чтобы они шли на пользу организму. А от жареных семечек лучше отказаться.

Эксперты рассказали, что сырые семечки подсолнечника содержат много полезных витаминов и минералов, среди которых присутствует большое количество витамина Е. Также они на 80% состоят из преимущественно ненасыщенных жиров. В случае обжарки семечки теряют множество полезных веществ и становятся канцерогенными и токсичными, передаёт Мир24. При этом злоупотреблять семечками в любом случае не стоит, поскольку они являются довольно калорийным продуктом: 580 кКал на 100г.