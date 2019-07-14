Диетолог рассказала, как сделать диетические бургеры

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, что такая популярная еда, как гамбургеры, является очень калорийной. При этом она отметила, что бургеры можно приготовить так, чтобы они стали менее калорийными.

Стародубова подчеркнула, что обычные гамбургеры стоит есть не чаще одного раза в неделю. При этом любимое блюдо можно приготовить дома и сделать его более здоровым.

«С булочкой из цельнозернового хлеба, небольшой котлетой», - посоветовала диетолог. Также следует выбирать нежирное мясо и стараться использовать меньше соли, передаёт РенТВ. Бургер можно разнообразить салатами и свежей зеленью, а жирный соус поменять на более диетический вариант.