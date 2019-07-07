Как выглядеть моложе без косметических процедур и «пластики»

Эксперты составили свод правил, следование которым позволит продлить свою молодость. Специалисты отмечают, что их советы не требуют особых финансовых вложений. Главный принцип – желание помочь себе и своему организму.

Гастроэнтеролог рассказал, чем питаться в дороге

Одним из первых правил является контроль веса, передаёт «Актуальные новости». Лишние килограммы сказываются на здоровье и внешности и заставляют выглядеть старше, чем есть на самом деле. Чтобы тело всегда оставалось в форме, диетологи рекомендуют уделять время спорту и не забывать о здоровой пище. В рацион следует включить орехи, а также фрукты и овощи. А вот соль придётся убрать из меню, ну или максимально сократить её употребление, поскольку она имеет свойство повышать артериальное давление.

Плохой привычкой является и долгие вечера перед экраном телевизора. Такое времяпрепровождение приводит к образованию морщин. Также эксперты напоминают, что важную роль в сохранении привлекательности играет здоровый сон.