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Эксперты развенчали распространённые мифы о питании

26 июня 2019, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты развенчали распространённые мифы о питании
Фото: pixabay.com

В Великобритании специалисты опросили две тысячи взрослых человек и выяснили, в какие мифы о еде люди верят. Доктор Эмма Дербшир объяснила основные заблуждения касательно пищи.

К примеру, пятая часть опрошенных уверенны, что свежевыжатый сок несёт в себе не меньше пользы, чем сами фрукты, передаёт «Федерал пресс». На деле оказалось, что употребление фрешей лишает клетчатки, которая поступает в организм при употреблении целых фруктов.

Также около половины британцев считают, что фрукты в ежедневном рационе негативно сказываются на здоровье зубов. Доктор Дербщир опровергла это убеждение. По её словам, фруктоза не влияет на разрушение зубной эмали.

Ещё одним распространённым мифом оказалась вера в существование продуктов с «отрицательной калорийностью». Якобы при поедании и переваривании такой еды организм затрачивает больше калорий. Чем получает. Эксперт заверила, что это тоже, к сожалению, является распространённым заблуждением.

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