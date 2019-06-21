Главный диетолог рассказала, как правильно питаться в Москве

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, как нужно питаться москвичам, чтобы выдержать столичный образ жизни. По её мнению, жителям крупных городов стоит уделить особое внимание овощам и фруктам.

Стародубова посоветовала при каждом приёме пищи пользоваться схемой «тарелки здорового питания», передаёт "Российская газета". 30% порции должны составлять блюда из овощей, 20% - ягоды и фрукты, 25% - бобовые и цельнозерновые и 25% - молоко, рыба, мясо или яйца.

«Отсутствие адекватной физической нагрузки в сочетании с высоким нервным напряжением еще больше усугубляет негативное влияние на здоровье», - сказала диетолог.