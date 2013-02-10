Зелёный чай используют при создании новых лекарств от болезни Альцгеймера
10 февраля 2013, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]
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10 февраля 2013, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]
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Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63
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Медведчук не поверил в принятый на Украине закон об импичменте президента
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Берлин в истерике из-за обмена пленными между Россией и Украиной
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Виноделы средней полосы – не фантастика
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В МВД объяснили, что изучают возможность использование свиней-ищеек, но поросят пока не покупали
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"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье