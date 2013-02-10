Зелёный чай используют при создании новых лекарств от болезни Альцгеймера

Не первый год ученые ищут способ предотвращения и лечения болезни Альцгеймера, эксперты из Великобритании пришли к выводу, что некоторые химические вещества в составе зеленого чая могут помочь в этой борьбе.

В процессе эксперимента специалисты анализировали влияние катехина EGCG на белок,который принимает непосредственное участие в образовании бляшек в головном мозге.

Как установлено ранее, именно белки-амилоиды группируются и закрепляются на нервных клетках, в итоге объединяются с белками прионами и приводят к гибели здоровых клеток мозга.

В лабораторных условиях ученые сформировали амилоидные шарики, соединили их с клетками головного мозга животных и человека. Позже к ним добавили экстракт зеленого чая, в итоге амилоидные шарики больше не могли соединяться с прионами и нарушать работу клеток.