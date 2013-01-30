Ранние обеды помогают похудеть

Испанские ученые совместно с американскими определили точное время, когда полезнее всего обедать. Чтобы похудеть, надо обедать, то есть, принимать основной дневной объем пищи, не позже 15.00.

Было проведено исследование с участием 420 тучных добровольцев, для которых была составлена специальная 20-недельная диета. Как показали итоги опыта, тем испытуемым, которые обедали до трех часов дня, удалось больше похудеть, чем добровольцам, поздно уходившим на обед. В среднем "поздние едоки" потеряли 7,7 кг по сравнению с "ранними едоками", сбросившими почти 10 кг. Условия обеих групп - уровень потребляемой энергии, сгоревшие калории, концентрация гормонов аппетита и продолжительность сна - были равными. Кроме того, сообщается, что "поздние" едоки менее чувствительны к инсулину, что является фактором риска развития сахарного диабета 2 типа.

Ученые считают, что программы похудения должны теперь принимать в расчет не только количество калорий, но и время приема пищи.



