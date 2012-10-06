Новый анализ крови позволит распознать рак груди на ранней стадии

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6 октября 2012, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

doktor77.ru

Американские ученые из Канзасского университета разработали специальный анализ крови, который позволяет точно определить у пациентов наличие рака на ранней стадии.

Новый тест позволит выявить у больного рак груди и рак легких. Разработчики нового метода сообщили, что осуществление теста происходит при смешивании ферментов, находящихся в составе крови больных, со специально созданным красящим веществом, также присутствуют некоторые виды аминокислот.

Для установления диагноза требуется не более одного часа, сообщает Медицинский портал. Рак молочной железы и рак легких медики выявляют у людей, как правило, на втором этапе, когда у пациента возникают типичные для заболевания признаки – кашель, болевые ощущения, усталость. А врачи предупреждают: чем раньше поставлен диагноз, тем больше надежды, на успешное излечение.