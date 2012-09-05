В Москве состоится «Прогулка с врачом» с Ольгой Бокерия

8 сентября, в субботу, в 10:30 жители столицы смогут отправиться на первую прогулку по территории ВВЦ с организатором и руководителем программы «Прогулка с врачом» Ольгой Леонидовной Бокерия.

Популярная у москвичей акция проводится каждую субботу в природно-историческом парке «Москворецкий» (спортивно-экологического комплекса «Лата Трэк»). В этот раз в 09:00 утра в районе Москвы Крылатское пройдет уже десятая «юбилейная» прогулка, сообщили "Аргументам недели" в пресс-службе Лео Бокерия.

В мероприятии на ВВЦ примут участие врачи Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева во главе с директором Центра, главным кардиохирургом России, Президентом Лиги здоровья нации, академиком РАН и РАМН Лео

Антоновичем Бокерия.