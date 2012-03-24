Лишний вес значительно снижает умственные способности

Излишний вес значительно снижает уровень интеллекта человека старшего возраста, уверены ученые Сеульского национального университета, исследовавшие умственные способности 250 человек в возрасте от пятидесяти лет.





Ученые провели опрос среди пожилых людей, проверив их логическое мышление в итоге испытуемые с высоким индексом массы тела показали низкие результаты, в отличие от тех, кто имел вес в норме.

Автор исследования Дэ Хен Юн отметил, что выводы имеют важное значения для здравоохранения, передают интернет-СМИ.