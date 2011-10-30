Педиатр: Малышам до трехлетнего возраста рекомендуется спать с мамами

Как уверяет известный педиатр доктор Нилс Бергман из Университета Кейптауна (ЮАР) малыши до трех лет должны спать с мамой, это очень полезно для детских сердец.

Проведенное Бергманом исследование показало, что двухлетние дети, отдыхающие в отдельных кроватках, спят гораздо меньше, чем те, кто проводят ночь с мамами. Кроме того, "сон в одиночку" оказывает большую нагрузку на сердце малышей, вредит эмоциональной связи между мамой и ребенком, негативно влияет на развитие детского мозга, приводит к развитию плохого поведения малыша по мере его взросления.

Специалисты пришли к выводу, что для оптимального развития первые несколько недель ребенок вообще должен спать на груди мамы, а до 3-4 лет ему можно проводить время от времени ночи в родительской постели.