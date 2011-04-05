Ученые: неработающие женщины экономят значительную часть семейного бюджета

//Здоровье

5 апреля 2011, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Неработающие дамы, отказавшиеся от карьеры в пользу заботы о домашнем хозяйстве и семье, на самом деле способствуют существенной экономии семейного бюджета. Отсутствие необходимости покупать готовую еду или питаться в соответствующих общественных заведениях, оплачивать услуги прачечной, домработницы или няни помогает экономить средней британской семье более 33 тысяч фунтов стерлингов в год.



Сами женщины, решившие сосредоточиться на ведении домашнего хозяйства тратят на самих себя, в частности, на покупку одежды и косметики, минимум денежных средств.



Подавляющее большинство опрошенных девушек в течение недели обходятся одеждой в количестве от пяти до десяти предметов, а 25% домохозяек в течение дня носят исключительно пижаму и не нуждаются в пополнении гардероба.

Ученые предупреждают, что женщинам по природе необходимо время от времени баловать себя, нездоровая экономия может негативно сказаться на самооценке домохозяйки.