Ученые: С потерей зубов память человека значительно снижается

Специалисты норвежского университета Тромсе организовали международное исследование под названием «Бертула». Ученые выяснили, что, теряя зубы, мы утрачиваем и качество памяти.



Профессор Бергдаль утверждает, что человеческая нервная система имеет чрезвычайно сложное строение, в котором все наши органы связаны друг с другом. Интересно, что каждое внешнее воздействие на зубы может быть зафиксировано методом магнитно-резонансной томографии мозга. Причем самые негативные последствия связаны с удалением зуба.



Начиная с 1988 года исследователи вели наблюдения за группой испытуемых, в итоге выяснилось, что с утерей зубов память людей постоянно ухудшалась.



Выявленные сведения подтверждают гипотезу, выдвинутую ранее учеными из Японии. Японские исследователи проводили наблюдения за подопытными грызунами. Оказалось, что животные, не потерявшие ни одного резца, быстрее и проще отыскивали пищу в лабиринте в отличие от тех грызунов, которым удалили часть зубов.