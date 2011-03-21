Хроническая пробка на Третьем кольце Москвы довела водителей до драки
21 марта 2011, 19:02 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Вечная пробка на Третьем транспортном кольце в районе метро «Беговая» стала еще плотнее в понедельник вечером из-за драки двух участников очередного ДТП.
"Жигули" седьмой модели врезались в автомобиль "Фольксваген-Гольф". Водитель "Фольксвагена" кулаками разбил лобовое стекло "Жигулей", после чего водитель и пассажир "Жигулей" начали избивать своего оппонента, рассказал свидетель драки – корреспондент Интерфакса.
Из-за этого инцидента пробка растянулась на несколько километров – Третье кольцо замерло.