Хроническая пробка на Третьем кольце Москвы довела водителей до драки

Вечная пробка на Третьем транспортном кольце в районе метро «Беговая» стала еще плотнее в понедельник вечером из-за драки двух участников очередного ДТП.

"Жигули" седьмой модели врезались в автомобиль "Фольксваген-Гольф". Водитель "Фольксвагена" кулаками разбил лобовое стекло "Жигулей", после чего водитель и пассажир "Жигулей" начали избивать своего оппонента, рассказал свидетель драки – корреспондент Интерфакса.

Из-за этого инцидента пробка растянулась на несколько километров – Третье кольцо замерло.