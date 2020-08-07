Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Образование 13+

СК РФ начал проверку по факту задержания россиян в Белоруссии

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

СК РФ начал проверку по факту задержания россиян в Белоруссии
фото: машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет организовал доследственную проверку обстоятельств задержания 33 российских граждан под Минском.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», - пояснила она.

Отмечается, что после тщательного анализа всех необходимых сведений СКР даст им соответствующую правовую оценку.

Напомним, что предполагаемых участников ЧВК «Вагнер» - 33 россиян задержали 29 июля под Минском. В отношении них возбуждено уголовное дело об организации теракта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов передать часть граждан Украине.

БА

Экономика

Эксперт по финансам предположил, что ждет вклады населения в ближайшее время в этом году

Эксперт по финансам предположил, что ждет вклады населения в ближайшее время в этом году

Реальная доходность вкладов населения, депозитов, с учетом инфляции может вернуться к ситуации 1995−1996 гг. Прогноз инфляции — 4%, ключевая ставка — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью