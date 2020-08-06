На Украине сообщили о согласии Лукашенко передать Киеву задержанных россиян

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6 августа 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Фото: Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных под Минском россиян. Об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон в четверг, 6 августа.

«[Александр Лукашенко] сказал, что Зеленский просил его передать Украине тех, кто участвовал в боях на Донбассе против Украины, и украинцев в том числе. Он сказал, что будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусскими законами сделают все необходимое для того, чтобы передать виновных и России, и Украине», - пояснил он.

Ранее избежавший ареста в Белоруссии россиянин поведал об «игре» Лукашенко с задержанием «боевиков».