ЦБ РФ на полгода продлил запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетов и вкладов

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Источник: Банк России

Центральный банк России, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

ЦБ РФ на полгода продлил запрет для банков взимать с граждан страны комиссию в ходе выдачи валюты со счетов или вкладов. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 6 марта, в регуляторе.

В Банке России отметили, что если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта прошлого года, человек, который к настоящему моменту не воспользовался такой возможностью, имеет право снять сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, однако не более десяти тысяч долларов США или эквивалентную сумму в европейской валюте. Остальные средства можно снять в рублях.

Уточняется, что валютные переводы без открытия счета и посредством электронных кошельков выдаются в российской валюте, причем выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ.

Банки имеют право продавать россиянам доллары США и евро, которые поступили в кассы с 9 апреля 2022 года, а на продажу другой иностранной валюты нет ограничений.