Цифровой рубль станет «секретным» международным платёжным инструментом

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2 февраля 2023, 10:58

Россия лидирует среди государств, использующих современные технические средства для проведения денежных платежей. Западные санкции стимулировали развитие собственных финансовых инструментов. Появление цифрового рубля дополнит их перечень. Как следствие, Россия станет государством, в котором присутствуют все компоненты современной платёжной системы.



Доля безналичных расчётов в РФ составила 78%. Хотя ещё девять лет назад не превышала 26%. В этом году российский парламент рассмотрит законы, легитимирующие цифровой рубль. Центробанк при помощи цифровой валюты усилит контроль за финансовыми операциями.



Разработчики и банкиры тестируют новую валюту. В ЦБ не исключают, что цифру встроят во внешнеэкономическую деятельность. Регулятор сообщает, что цифровая система обеспечит активам независимость. Недружественные государства не получат доступ к информации по финансовым операциям.



Сегодня зарубежные партнёры не рискуют реализовывать с РФ инвестиционные проекты, опасаясь санкций со стороны западных государств. Цифровой рубль исключает вмешательство третьей стороны, так как операции остаются в секрете. Центробанк готов в дальнейшем внедрять и другие инновационные технологии.