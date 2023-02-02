Цифровой рубль станет «секретным» международным платёжным инструментом

Россия лидирует среди государств, использующих современные технические средства для проведения денежных платежей. Западные санкции стимулировали развитие собственных финансовых инструментов. Появление цифрового рубля дополнит их перечень. Как следствие, Россия станет государством, в котором присутствуют все компоненты современной платёжной системы.
Доля безналичных расчётов в РФ составила 78%. Хотя ещё девять лет назад не превышала 26%. В этом году российский парламент рассмотрит законы, легитимирующие цифровой рубль. Центробанк при помощи цифровой валюты усилит контроль за финансовыми операциями.
Разработчики и банкиры тестируют новую валюту. В ЦБ не исключают, что цифру встроят во внешнеэкономическую деятельность. Регулятор сообщает, что цифровая система обеспечит активам независимость. Недружественные государства не получат доступ к информации по финансовым операциям.
Сегодня зарубежные партнёры не рискуют реализовывать с РФ инвестиционные проекты, опасаясь санкций со стороны западных государств. Цифровой рубль исключает вмешательство третьей стороны, так как операции остаются в секрете. Центробанк готов в дальнейшем внедрять и другие инновационные технологии.
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