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Аргументы Недели → Экономика 13+

Экс-советник Меркель Хойсген назвал свою поддержку «Северного потока – 2» ошибкой

, 16:00 Источник: РИА "Новости"

Экс-советник Меркель Хойсген назвал свою поддержку «Северного потока – 2» ошибкой
строительство газопровода «Северный поток — 2», Jens Büttner / globallookpress.com

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что его поддержка "Северного потока – 2", когда он был советником экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, являлась ошибкой.

Кристоф Хойсген заявил, что решение по проекту "Северный поток – 2" можно объяснить лишь контекстом 2015 года. Он напомнил, что после аварии на АЭС Фукусимы власти Германии приняли решение раньше отказаться от атомной энергии.

Тогда, по словам Хойсгена, российский газ был лучшей альтернативой как переходный энергоноситель на пути к "зеленой" энергетике. Данное решение получило поддержку большинства населения страны и политиков. 

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