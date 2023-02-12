Лавров: официальные лица США, по сути, признают, что взрывы на «Северных потоках» — дело их рук

Аргументы Недели → Политика 13+

12 февраля 2023, 15:00

Глава МИД России Сергей Лавров, Petrov Sergey / globallookpress.com

Официальные лица Соединенных Штатов, по сути, признают, что взрывы на газопроводах «Северный поток» — дело их рук. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Сергей Лавров, руководитель внешнеполитического ведомства РФ.

«Официальные лица США, по сути, признают, что взрывы на “Северных потоках” — дело их рук, заявил Лавров», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в воскресенье, представитель верхней палаты отечественного парламента Владимир Джабаров высказал предположение, согласно которому к подрыву газопроводов причастна одна или несколько стран Североатлантического альянса.