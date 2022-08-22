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Шольц прибыл в Канаду для поиска альтернативы российскому газу

, 10:34 Источник: РИА "Новости"

Шольц прибыл в Канаду для поиска альтернативы российскому газу
канцлер ФРГ Олаф Шольц, Kay Nietfeld/globallook.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с рабочим визитом в Канаду. Согласно последним данным, в рамках этой поездки политик намерен договориться о поставках "важного сырья" в качестве замены российскому.

Олаф Шольц утверждает, что Канада так же богата природными ресурсами, как и Россия, однако первая страна – это "надежная демократия".

По словам канцлера ФРГ,  Берлин хочет особенно тесно взаимодействовать с Оттавой в сфере выстраивания экономики на основе зеленого водорода. Также он планирует обсудить с канадскими властями возможность поставок сжиженного природного газа, никеля, лития, кобальта и графита.

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