Экс-посол Украины в Германии Мельник порекомендовал своему преемнику вести двойственную стратегию

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22 августа 2022, 09:47 Источник: РИА "Новости"

бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Издание Welt сообщило, что бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник порекомендовал своему преемнику вести двойственную стратегию в процессе выстраивания отношений с немецкими политиками.

Андрей Мельник отметил, что новому послу Украины в Германии необходимо будет как можно скорее проявить себя в качестве дипломата, быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Киеву, однако при этом продолжать "резкую линию" и постоянно бросать вызов "вялой немецкой политической элите".

Мельник уточнил, что покинет ФРГ 14 октября после почти восьми лет работы в должности посла.