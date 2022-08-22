Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Экс-посол Украины в Германии Мельник порекомендовал своему преемнику вести двойственную стратегию

, 09:47 Источник: РИА "Новости"

Экс-посол Украины в Германии Мельник порекомендовал своему преемнику вести двойственную стратегию
бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Издание Welt сообщило, что бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник порекомендовал своему преемнику вести двойственную стратегию в процессе выстраивания отношений с немецкими политиками.

Андрей Мельник отметил, что новому послу Украины в Германии необходимо будет как можно скорее проявить себя в качестве дипломата, быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Киеву, однако при этом продолжать "резкую линию" и постоянно бросать вызов "вялой немецкой политической элите".

Мельник уточнил, что покинет ФРГ 14 октября после почти восьми лет работы в должности посла.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество