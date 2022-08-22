Экс-посол Украины в Германии Мельник порекомендовал своему преемнику вести двойственную стратегию

Издание Welt сообщило, что бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник порекомендовал своему преемнику вести двойственную стратегию в процессе выстраивания отношений с немецкими политиками.
Андрей Мельник отметил, что новому послу Украины в Германии необходимо будет как можно скорее проявить себя в качестве дипломата, быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Киеву, однако при этом продолжать "резкую линию" и постоянно бросать вызов "вялой немецкой политической элите".
Мельник уточнил, что покинет ФРГ 14 октября после почти восьми лет работы в должности посла.