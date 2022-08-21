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Шольц перед спецоперацией заявил Путину, что Украина не вступит в НАТО 30 лет

, 22:13 Источник: РИА Новости

Шольц перед спецоперацией заявил Путину, что Украина не вступит в НАТО 30 лет
В. Путин и О.Шольц, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в воскресенье сообщил, что перед специальной военной операцией заверил президента РФ Владимира Путина в отсутствии угрозы для России со стороны НАТО.

Die Welt со ссылкой на канцлера ФРГ пишет, что он обсуждал с Владимиром Путиным вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе и пообещал, что «этого не произойдет в ближайшие 30 лет».

Дату разговора с Путиным Шольц не уточнил. До начала боевых действий на Украине канцлер Германии общался с президентом РФ 21 декабря 2021 года, а 15 февраля он приезжал в Москву для обсуждения украинского кризиса, напоминает РИА Новости.

Россия начала специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля.

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