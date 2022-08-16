В сирийском порту Тартус пришвартовался сухогруз Razoni с украинским зерном

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16 августа 2022, 20:01 Источник: РИА "Новости"

зерно, https://unsplash.com/photos/pcW5bR7gSJ4

Первое судно с зерном, которое после достижения в Стамбуле продуктовой сделки покинуло Украину, прибыло в сирийский порт Тартус. Согласно последней информации, речь идет о сухогрузе Razoni.

Как сообщило вечером во вторник, 16 августа, информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник и спутниковые данные, к настоящему моменту сухогруз пришвартовался в сирийском Тартусе.

Кроме того, поступили данные о том, что часть зерна, которое судно вывезло с территории Украины, сейчас выгружается в Сирии.