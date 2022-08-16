В сирийском порту Тартус пришвартовался сухогруз Razoni с украинским зерном

Первое судно с зерном, которое после достижения в Стамбуле продуктовой сделки покинуло Украину, прибыло в сирийский порт Тартус. Согласно последней информации, речь идет о сухогрузе Razoni.
Как сообщило вечером во вторник, 16 августа, информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник и спутниковые данные, к настоящему моменту сухогруз пришвартовался в сирийском Тартусе.
Кроме того, поступили данные о том, что часть зерна, которое судно вывезло с территории Украины, сейчас выгружается в Сирии.