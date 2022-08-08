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В Минобороны Турции заявили, что из украинских портов «Южный» и «Черноморск» вышли два сухогруза с кукурузой и соей

, 08:34 Источник: РИА "Новости"

В Минобороны Турции заявили, что из украинских портов «Южный» и «Черноморск» вышли два сухогруза с кукурузой и соей
судно, https://unsplash.com/photos/2V3AzVj23sc

В Министерстве национальной обороны Турции утром в понедельник, 8 августа, заявили, что ранее сегодня два сухогруза с украинской сельхозпродукцией вышли из портов "Южный" и "Черноморск".

В турецком военном ведомстве отметили, что отгрузка зерна из украинских портов продолжается в рамках работы Совместного координационного центра.

Уточняется, что сегодня утром из порта "Южный", расположенного на Украине, вышло судно SACURA, которое перевозит одиннадцать тысяч тонн сои. Из украинского порта "Черноморск" вышло судно ARIZONA с 48 тысячами 458 тоннами кукурузы на борту, оно движется в Искендерун.

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